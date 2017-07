Sebrae realiza oficinas gratuitas para os microempreendedores

Durante cada mês, em diversas oportunidades, o Sebrae/MS realiza em sua sede na capital – localizada na Av. Mato Grosso, esquina com a Rua Bahia – oficinas gratuitas direcionadas ao microempreendedor individual. O objetivo é ensinar ferramentas e praticar estratégias que farão com que o negócio próprio obtenha melhora nos campos da gestão.

Formação de preço de venda, controle de caixa, mídias digitais, e dicas para compra e venda de produtos são os temas em destaque nas oficinas SEI – Sebrae Empreendedor Individual. As opções de horário variam de acordo com cada soluções e estão disponíveis pela manhã das 8 ao meio-dia, de tarde (14 às 18 horas) e à noite (18h30 às 22h30).

A agenda completa com o cronograma do ano está disponível no Portal de Atendimento da instituição de apoio aos pequenos negócios. Informações: 0800 570 0800.

