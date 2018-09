Sebrae realiza na Capital palestras sobre como se tornar MEI

As palestras são gratuitas e começam a partir do dia 1º de outubro. - Divulgação

O Sebrae/MS realiza todas as segundas-feiras do mês de outubro em Campo Grande a palestra “Como se tornar um Microempreendedor Individual”, que acontece na sede da instituição (Av. Mato Grosso, 1661) em dois horários: pela manhã, das 08h30 às 10h30; e a tarde das 14h30 às 16h30.



Quem participar conhecerá as regras e requisitos necessários para a formalização; os valores com os quais o MEI deve contribuir e quais as responsabilidades o empreendedor terá; e as vantagens e benefícios ao se regularizar, como: emissão de nota discal, acesso a créditos especiais para pessoas jurídicas, auxílio-doença e maternidade, entre outros.



As palestras são gratuitas e começam a partir do dia 1º de outubro. Inscrições e mais informações pela Loja Virtual ou na Central de Relacionamento do Sebrae, no 0800 570 0800.