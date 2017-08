Sebrae promove capacitação sobre Planejamento Estratégico para empresários

Dos dias 14 a 17 de agosto, acontece em Campo Grande o curso Planejamento Estratégico. O evento realizado pelo Sebrae/MS começa às 18h30 e ocorre na sede da instituição na Capital (Avenida Mato Grosso, 1661 – Centro).

A capacitação vai esclarecer a importância de conhecer e operacionalizar as ferramentas que existem no empreendimento para orientar seu funcionamento e alcançar objetivos.

Os participantes aprenderão estratégias com foco no mercado e farão uma análise interna da empresa e do ambiente para chegar na decisão mais acertada para o crescimento de negócio.

O investimento para o curso é de R$ 180 e garante duas vagas e duas horas de consultoria por empresa (CNPJ). Inscrições e informações no Portal do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800.

