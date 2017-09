Sebrae oferece palestra gratuita sobre técnicas para gestão de empresas

O Sebrae/MS realiza em Campo Grande nesta terça-feira (5), das 18h30 às 22h30, a palestra Técnica Empresa Familiar. O evento acontece na sede da instituição na capital, localizada na Avenida Mato Grosso, 1661 – Centro.

A apresentação vai mostrar aos empresários como a continuidade do negócio está ligada à definição prévia da gestão familiar e critério para sucessão, expondo medidas práticas para administrar desentendimentos e contribuir com o sucesso do negócio.

Os participantes aprenderão conceitos como o perfil da empresa familiar, a atitude do fundador, os papeis dos familiares, conflitos e a profissionalização da gestão.

A palestra é gratuita. Para participar, procure o Sebrae em Campo Grande, se inscreva pela internet ou ligue 0800 570 0800.

