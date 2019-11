Sebrae oferece curso de gestão financeira em Campo Grande

Ao todo, são 20 horas de curso e duas horas de consultoria - Foto: Reprodução/Internet

A administração financeira é imprescindível e deve ter lugar de destaque entre as questões prioritárias da empresa. Um bom gerenciamento financeiro garante não só a saúde da empresa como também a competitividade no mercado.



Pensando nisso, o Sebrae/MS promove o curso Gestão Financeira – Intermediário de 25 a 29 de novembro, das 18h30 às 22h30, na sede do Sebrae (Avenida Mato Grosso, 1661, Centro) em Campo Grande.



Essa é uma oportunidade para empresários conhecerem os procedimentos indispensáveis de uma boa gestão financeira. Além disto, os participantes terão acesso a planilhas que permitem o controle da movimentação dos recursos da empresa e a apuração do resultado e os indicadores de desempenho. Ao todo, são 20 horas de curso e duas horas de consultoria.



O investimento é de R$180,00 ou 6x de R$30,00 e as inscrições podem ser realizadas por meio da Loja Virtual do Sebrae. Mais informações pelo 0800 570 0800.