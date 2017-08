Sebrae oferece ciclo de palestras sobre Marketing Digital

Diante da crescente onda de influenciadores na internet, as sócias e especialistas em Marketing Digital, Ana Tex e Alexandra Moraes, realizam primeiro ciclo de palestras voltado para marketing digital de negócios e moda no estado do Mato Grosso do Sul. Os eventos, que acontecem entre os dias 28 e 31 de agosto, vão passar pelas cidades de Campo Grande, Naviraí, Dourados e Três Lagoas.

“Marketing Digital para a Moda” e “Marketing Digital para Negócios” serão os temas abordados no ciclo realizado pelo Sebrae-MS. O objetivo é ajudar empreendedores a alavancarem uma marca e obterem crescimento nas vendas. As palestras serão voltadas para pequenos empresários do setor varejista, da indústria da moda, empreendedores e demais interessados. O valor é bastante acessível, custando apenas R$ 30 cada dia do ciclo.

Ana Tex é considerada por muitos a principal autoridade em novas mídias e especialista reconhecida por entender as novas tecnologias e transmiti-las de forma simples, rápida e descomplicada. Ana e Alexandra Moraes são responsáveis pelo FashionMídias, treinamento online que ensina todos os passos para vender moda pela redes sociais.

Nos eventos, as palestrantes vão revelar estratégias que abrangem as novas mídias e demonstrar como turbinar um negócio de moda por meio de algumas dicas fundamentais, como exemplo, estar atento às novas tendências, não ignorar blogueiras e influenciadoras digitais e sempre se aproximar do seu público.

Cris Iglesias, que atua no ramo de vestidos para casamento, é um case de sucesso na internet. Ela começou em 2013, pelo Instagran, divulgando os vestidos de festa de sua loja, mas somente depois de realizar um curso de marketing digital neste segmento começou a crescer. “Em 2016 comecei a fazer o curso FashionMídias e conforme fui executando os passos já vi os resultados. Hoje em dia estou com fila de espera de atendimento em minha loja e estou treinando novas funcionárias para poder dar conta da demanda. E ainda tenho contratos fechados para quase todo o ano de 2018”, conta Cris.

Para informações e inscrições sobre as palestras, entre em contato pelo telefone: 0800-570-0800.

