Sebrae lança cartilha sobre acessibilidade em empreendimentos

O Sebrae/MS lançou neste mês a Cartilha Negócios Acessíveis, um material para orientar empresários a atender melhor pessoas com deficiências e adequar seu empreendimento às normas e leis sobre acessibilidade.

A cartilha está disponível para download no Portal do Sebrae e conta com uma série de informações importantes para o empreendedor tornar o seu negócio acessível; como a legislação a ser cumprida e os aspectos técnicos e físicos que devem estar presentes na empresa para atender a esse público. Além disso, o material também apresenta dicas de como melhorar o atendimento aos clientes de acordo com cada tipo de deficiência.

“A acessibilidade é uma obrigação legal das empresas e já funciona como um grande diferencial competitivo. Os empresários que não se preocupam em cumprir a legislação e adaptar a sua empresa estão perdendo clientes”, afirma Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae em Mato Grosso do Sul.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, existem mais de 46 milhões de pessoas com deficiência em algum nível. Em Mato Grosso do Sul, são 146 mil com alguma deficiência auditiva, motora, visual ou intelectual.

Para elaborar a cartilha, o Sebrae/MS realizou uma pesquisa e traçou um perfil das pessoas com deficiência em Campo Grande, identificando a faixa etária, o sexo, a escolaridade, a renda e a situação laboral dos entrevistados. Dessa forma, as empresas podem conhecer este público e se adaptar às suas necessidades.

O material também contém dicas e experiências de quem trabalha diretamente com acessibilidade, além de depoimentos marcantes de pessoas que possuem vivências e lidam diariamente com o tema.

