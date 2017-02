Sebrae inaugura novas instalações e lança projeto de liderança em Três Lagoas

Projeto do novo prédio, que conta com espaço de atendimento e salas de treinamento / Divulgação

No dia 22 de fevereiro, quarta-feira, o Sebrae inaugura as novas instalações de seu escritório na região Costa Leste de Mato Grosso do Sul, que retorna à Rua Zuleide Perez Tabox, 826 - centro de Três Lagoas. O novo prédio, de 569 m², conta com três salas de treinamento e espaço para atendimento individual e coletivo.

Durante a solenidade, que tem início às 19 horas, a instituição de apoio aos pequenos negócios lança o projeto LIDER - Formação de Lideranças para o Desenvolvimento Regional – na Costa Leste, com a palestra do consultor da ONU e do Sebrae, Augusto Portugal, especialista em Planejamento do Desenvolvimento pela Universidade de Londres, na Inglaterra.

“O projeto LIDER visa mobilizar lideranças para promover a integração entre os setores público, privado e o terceiro setor, de modo a construir uma atuação junto à comunidade, em um processo eficiente de desenvolvimento sustentável da região Costa Leste do estado”, destaca Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae em MS.

O objetivo é preparar 45 lideranças (entre empresários, gestores públicos, representantes de classe e pessoas atuantes na sociedade) que formarão ao final do processo - de um ano e meio - um grupo de trabalho responsável por alinhar as demandas dos planos locais, manter a convergência das políticas públicas municipais e de fomento estaduais e nacionais voltadas ao empreendedorismo; além de cultivar parcerias para ações em prol do desenvolvimento econômico sustentável.

Como produto dos encontros previstos para o período está o Plano Estratégico da Região Costa Leste de MS, que é composta pelos seguintes municípios: Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

De acordo com o Data Sebrae, existem mais de 15 mil empresas na região, a grande maioria (90%) pequenos negócios. Em 2016, o Sebrae/MS atendeu a mais de 3.400 empreendedores em seu escritório regional e realizou amis de R$ 3 milhões em investimentos da região, com capacitações e ações para fomento ao empreendedorismo. “O novo prédio vem para melhorar e ampliar ainda mais este suporte aos empreendedores destes municípios”, afirma Josi Signori, gerente do Sebrae na Costa Leste.

