Sebrae e Prefeitura lançam Cidade Empreendedora em Figueirão

O Sebrae/MS e a Prefeitura Municipal de Figueirão lançam na próxima quinta-feira (27), às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores (Rua Cláudio José de Lima, 813), o programa Cidade Empreendedora, que tem como objetivo promover o desenvolvimento local por meio de um trabalho conjunto que identifica e atua com foco em eixos estratégicos da economia para o crescimento.

O programa está dividido em oito pontos chave que visam acelerar o crescimento dos municípios: Mapeamento de oportunidades; Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras locais; Liderança; Cultura empreendedora e inovação; Plano de Desenvolvimento Econômico; e Desenvolvimento empresarial.

“Parabenizo a todos que aderiram à metodologia e estão trabalhando para que as cidades possam crescer e ter um diferencial. Estamos desenvolvendo oportunidades, pessoas interessadas e com vontade de mudança na região. Dessa forma, criamos juntos um propósito de geração de renda e satisfação da população”, destaca Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae em MS.

O evento é aberto ao público e contará com a palestra “Rede de Cooperação para o Desenvolvimento – A experiência do Cariri Paraibano”, ministrada por Arnaldo Júnior, ex-prefeito de Cabaceiras (PE), consultor do Sebrae e especialista em gestão pública.

O prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, destaca que esta parceria com o Sebrae tem a intenção de identificar as potencialidades do município. “Vamos detectar nossa cadeia produtiva, gerar mais empregos e, principalmente, renda aos cidadãos, com o direcionamento certo para alcançar bons resultados”, afirma.

Na sexta-feira (28), a partir das 8 horas, acontece no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a oficina Mapa de Oportunidades, que definirá os pontos fortes e fracos do município, e as oportunidades e ameaças existentes para o desenvolvimento local. As vagas são limitadas e a capacitação é aberta a qualquer cidadão que desejar integrar essa dinâmica.

Os interessados em conhecer mais sobre a metodologia do Cidade Empreendedora e detalhes dos trabalhos realizados em Mato Grosso do Sul devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae pelo telefone 0800 570 0800.