Sebrae e AMEMS inauguram Posto de Atendimento ao MEI em Campo Grande

Nesta quarta-feira, pela manhã, ocorreu a inauguração do Posto Avançado de Atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), na Associação das Microempresas do Estado de Mato Grosso do Sul (AMEMS). O local foi idealizado em parceria com o Sebrae/MS e vai promover assessoramento contábil e soluções eficientes a esse perfil de empresário.

Segundo o presidente da AMEMS, Delmar Ribeiro Martins, o objetivo é oferecer atendimento mais qualificado ao MEI, complementando e melhorando ações já desenvolvidas. “O Sebrae tem limitações em alguns processos, como a emissão de alvará e inscrição estadual, e assessoria contábil. O Posto Avançado vai atuar facilitando o atendimento”.

Delmar Ribeiro esclareceu ainda que a assinatura do termo de cooperação é um reforço da parceria já existente entre as instituições e resultado das necessidades dos próprios empreendedores. “Procuramos sempre fortalecer os pequenos empresários. Queremos qualificar o MEI para a atividade que ele abraçou e incentivá-lo a ver o empreendedorismo não só como uma fonte de renda, mas também como uma oportunidade de alcançar posições melhores no mercado”.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Edison Araújo, também participou da inauguração e destacou a importância do Posto de Atendimento, que fica em um local privilegiado e de fácil acesso. “Hoje aprendemos o verdadeiro sentido da palavra parceria e estamos dando um passo em direção aos pequenos empresários de Mato Grosso do Sul”.

Serviço

O Posto Avançado de Atendimento ao MEI fica na Rua Dom Aquino, nº 1896, no centro de Campo Grande, e funciona de segunda à sexta, das 7 às 11 horas e das 13 às 17h30.

