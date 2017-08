Sebrae e Fecomércio MS estimam injeção de R$ 153,21 milhões no varejo de MS no mês dos pais

O Sebrae e a Fecomércio MS estimam a injeção de R$ 153,21 milhões no varejo de Mato Grosso do Sul em agosto, em presentes e festividades, por conta do Dia dos Pais. Esse valor está presente no estudo Intenções de Consumo e Comemorações no MS em 2017, que disponibilizamos para você, empreendedor sul-mato-grossense, organizado no formato de infográfico.

A intenção é que você se planeje para aproveitar as festividades da melhor maneira possível. Um bom indicador é que 56,2% dos consumidores pretendem realizar o almoço em família em casa. Apenas 5,6% informaram que pretendem almoçar fora. Já o ticket médio dos presentes deverá ser de R$ 124,00.

O estudo foi feito em 12 municípios de Mato Grosso do Sul.

