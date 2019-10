Sebrae comemora o Dia da Micro e Pequena Empresa com visitas a empreendedores

Para aumentar a proximidade com os empresários e conhecer os principais desafios de quem escolhe empreender, os colaboradores do Sebrae/MS foram às ruas conversar com os pequenos negócios. A mobilização, que ocorreu em todos os estados do país na quinta-feira (3), tem o propósito de celebrar o Dia da Micro e Pequena Empresa, comemorado anualmente em 5 de outubro.



No lançamento oficial da ação no estado, realizado na Praça Ary Coelho em Campo Grande, o diretor-superintendente do Sebrae, Claudio Mendonça, cumprimentou os 120 funcionários presentes e falou sobre as expectativas com o mutirão, que passou também por Dourados, Coxim, Bonito e Três Lagoas.



“Só estamos aqui por causa destes empreendedores e o nosso papel é estar próximo deles. Vamos levantar os principais desafios dos empresários para entender o que podemos fazer de fato por eles. Nossa meta é visitar 2.500 empresas hoje em todo o estado”, disse o superintendente.



Durante o mutirão, foram visitados empreendedores formalizados e potenciais empresários, incluindo os informais. Na ação, os colaboradores parabenizaram os clientes pelo Dia da Micro e Pequena Empresa e perguntaram sobre os principais desafios do negócio. A partir das respostas, o Sebrae Nacional irá elaborar um levantamento, entregando após as soluções mais indicadas para resolver cada diferente situação.



Além disso, em parceria com o Procon Estadual, foram distribuídas cartilhas com o Código de Defesa do Consumidor para os estabelecimentos que não tinham o material. Representando o Conselho Deliberativo do Sebrae e o Governo do Estado, o secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semagro), Ricardo Senna, destacou a parceria entre as instituições. “Estamos atendendo aqueles que representam hoje a maioria dos negócios em MS, são eles que ajudam a dinamizar a nossa economia e que geram emprego”, disse.