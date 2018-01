Sebrae abre inscrições para as oficinas do Nascer Bem

As capacitações acontecem na sede do Sebrae - Arquivo

Começa no dia 29 de janeiro, segunda-feira, em Campo Grande, as oficinas do Nascer Bem, que oferecem soluções para empresas e potenciais empreendedores que pretendem abrir um pequeno negócio. As capacitações acontecem na sede do Sebrae, localizado na Av. Mato Grosso, 1.661, Centro.

Serão duas oficinas que ajudarão a estruturar as ideias no papel. Construir um mapa visual do empreendimento e entender as necessidades, fragilidades e fortalezas do futuro negócio é o objetivo da oficina “Visualizando meu negócio no papel”, que acontece nos dias 29 e 30 de janeiro, das 14 às 18 horas.

Durante a capacitação o empreendedor irá conhecer os elementos que compõem o “Canvas” e entenderá como utilizá-los na criação, diferenciação e inovação do empreendimento.

Se o objetivo for planejar e avaliar a viabilidade financeira do futuro negócio, a oficina “Plano de negócios” ajudará a entender o processo de elaboração de um plano, bem como a sua implementação. Esta capacitação acontece nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, também das 14 às 18 horas.

O empreendedor irá compreender as variáveis que impactam o desempenho de um negócio e avaliará os diferenciais, mercados potenciais, oportunidades e riscos, custos, entre outras questões fundamentais para concretizar a ideia.

As inscrições têm o investimento de R$ 60 cada. Inscrições e informações na Loja Virtual do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800.