Seara investe R$ 20 milhões em nova fábrica de farinha em Sidrolândia

Da Redação com Assessoria

A Companhia já possui outras 27 fábricas de farinha - Foto: Ilustração/Seara

Com investimentos de R$ 20 milhões, a Seara inaugura neste mês, em Sidrolândia, a mais nova fábrica de farinha da Companhia. A unidade utilizará como matéria-prima coprodutos da linha de produção de sua planta de aves, localizada no mesmo complexo. A estimativa é de que seja produzida 1,2 tonelada de produto por mês.

Com 750 metros quadrados de área, cerca de 30 colaboradores, que passaram por capacitação e treinamentos específicos, vão atuar diretamente na operação. Ao todo, a Seara emprega mais de 2.200 pessoas no município, um dos principais polos de produção da cadeia de aves do estado sul-mato-grossense.

A farinha produzida pela Seara é utilizada para fabricação de ração que posteriormente abastece o mercado de alimentos para pets e peixes. A Companhia já possui outras 27 fábricas de farinha e a nova operação fortalece ainda mais sua estratégia de destinar corretamente todos os itens da cadeia produtiva e agregar valor ao negócio.