Se não separarmos imigrantes na fronteira, muitos mais virão, afirma Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou no Twitter que, caso imigrantes que tentam ingressar nos Estados Unidos não sejam separados de seus filhos, "muitos mais virão". Trump escreveu ainda que "contrabandistas usam as crianças".

Na rede social, o presidente americano defendeu que "a política democrata de separação de crianças na fronteira durante o governo do ex-presidente Barack Obama foi muito pior do que a maneira como lidamos com isso agora. Lembre-se da imagem de 2014 de crianças em gaiolas - os anos Obama". Trump acrescentou, ainda, que "no entanto, se você não se separar, muito mais pessoas virão".