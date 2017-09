Scotland Yard trata explosão em metrô como terrorismo

A polícia metropolitana de Londres, conhecida como Scotland Yard, oficializou há pouco que a explosão no metrô da cidade, mais cedo, está sendo tratada como um atentado terrorista. A informação havia sido adiantada mais cedo, por meio de fontes, pela rede de TV estatal BBC. As causas do incidente ainda não são conhecidas, mas a polícia fala em número "significativo" de feridos.

De acordo com Downing Street, residência oficial do governo britânico, a primeira-ministra Theresa May vem sendo atualizada a cada instante sobre as informações relativas ao episódio. Ela coordenará às 13 horas (9h de Brasília) uma reunião de resposta por meio do Cabinet Office Briefing Rooms, que faz o grupo ser chamado informalmente de "Cobr" ou "Cobra", na residência oficial. "Meus pensamentos neste momento estão com as pessoas feridas em Parsons Green", disse ela, por meio de uma nota oficial.

Uma explosão na District Line (linha verde), uma das mais movimentadas de Londres, fez com que a polícia local esvaziasse todas as estações e trens que compõem esse complexo, que foi totalmente interditado. Equipes especializadas em desarmar bombas foram a várias estações e trens do metrô da cidade em busca de pistas sobre uma explosão que causou pânico a passageiros. O fogo que causou a explosão teria iniciado em uma mochila em uma estação no sudoeste da cidade. A polícia armada também se encontra na estação Parsons Green (Fulham), onde o incidente teria começado.

