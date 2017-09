Scalise ganha miniatura de Roll-Royce cravejado de cristais swarovisk

A ideia de homenagear o arquiteto veio da jornalista Scheila Canto, curadora do Salão do MiniAutomóvel, uma vez que ela acompanhou momentos importantes da carreira de Scalise. “Fui a primeira a fazer a cobertura de página inteira no Jornal Correio do Estado, onde era editora, sobre sua belíssima iniciativa com a Casa do Papai Noel, em 1998. Em 2010 também fui jurada da Casa Cor em que o ambiente do Scalise também foi o vencedor, torci pelo arremate da gravata de diamante do Clodovil. Enfim, sempre admirei os trabalhos dele e ao criar um projeto inovador como o Salão do MiniAutomóvel, busquei uma peça exclusiva para homenagear um amigo admirável pelo que é e por tudo que ele faz”, destaca Scheila Canto.

Acredito que a miniatura do Rolls-Royce Phanton, cravejada com cerca de mil pedras de cristais Swarovisk, tenha uma identificação perfeita com Luis Pedro Scalise. “Assim, como Luís Pedro Scalise, nós também vamos acreditar e ousar em levar o nome da nossa cidade para o resto do País com o Salão do MiniAutomóvel, uma exposição que reúne miniaturas perfeitas de modelos reais e conceitos, do universo automotivo que encanta homens, mulheres, crianças, ressalta o criador da exposição”, Paulo Cruz.

O homenageado do Salão do MiniAutómovel Luis Pedro Nassar Scalise nasceu em Florianópolis – SC. É artista plástico e também artista da construção civil. Sua origem, suas raízes e sua infância foram influenciadas pelas várias cidades onde morou. Viveu em vários estados brasileiros, e, depois da sua formação como arquiteto, residiu em vários países como Estados Unidos, Itália e França, que inspiraram profundamente seu olhar.

No seu escritório de arquitetura, em Campo Grande - MS, projeta desde espaços residenciais até comerciais, sendo sua grande paixão ambientes temáticos.

Sua história em Campo Grande marcada por algo que ele achou que seria uma despedida, mas de fato, foi o maior movimento de fixar território definitivo na Capital Morena. Em 1998 fez a fachada da Casa de Papai Noel, no Jardim dos Estados. “Eu fiz essa decoração na minha casa para me despedir dos amigos. Eu estava indo morar em Nova Iorque e encontrei um meio de não fazer meus amigos chorarem minha partida. Ledo engano. Acabei criando um dos maiores eventos de nossa cidade. Pessoas ficavam horas e horas em frente à minha casa observando as coisas que criei. Foi um espetáculo” comenta o arquiteto que recebeu recentemente o título de cidadão campo-grandense uma justa homenagem de quem tem honrado o nome da cidade por meio dos seus projetos no mundo.

Em 2002, Scalise inaugurou com muita ousadia e criatividade o primeiro bar temático de Campo Grande, o Pele Vermelha, quem visitou o local jamais se esquecerá de entrar numa floresta e se deparar com um avião pendurado nas árvores.

Em 2010 ganhou o prêmio Casa Cor com o ambiente Oásis e seguiu conquistando muitos outros prêmios de mostras decorativas por todo o País.

Nacionalmente começa a ganhar fama quando arrematou a famosa gravata borboleta de Clodovil, feita em ouro branco, cravejada com 1.097 diamantes

Preferido pelos seus trabalhos de ambientação temática, logo caiu nas graças da Disney e depois veio a Sony, Paramount, Fox entre outros e ele começa a fazer ambientes para lançamentos de filmes.

Scalise atualmente atende vários projetos no Projac e é arquiteto contratado pelo Sheik dos Emirados Árabes e produz desenhos exclusivos para a família do sheik.

