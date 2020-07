SBT confirma que Dudu Camargo recebeu intimação da polícia civil

Apresentador Dudu Camargo durante o 'Primeiro Impacto', do SBT - Foto: Reprodução de 'Primeiro Impacto' (2019) / SBT

O apresentador Dudu Camargo recebeu uma intimação para prestar um depoimento à polícia civil do Estado de São Paulo nesta quinta-feira(9), no SBT. A informação foi confirmada ao E+ pela assessoria de imprensa da emissora.

"Sim, é verdade, porém o SBT desconhece o teor da intimação. Por se tratar de algo pessoal a emissora não irá se pronunciar", informou, por meio de nota.

O E+ entrou em contato com a assessoria da polícia, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

Dudu Camargo é conhecido por trabalhar no SBT desde 2016, quando começou a apresentar o telejornal Primeiro Impacto, à época com 18 anos de idade. Desde então, se envolveu em diversas polemicas.

Uma das mais recentes ocorreu no carnaval de 2020, a cantora Simony afirmou ter procurado a Delegacia da Mulher de São Paulo para relatar uma suposta importunação sexual por parte do apresentador durante a transmissão do carnaval da RedeTV! (leia mais aqui).

Em junho de 2017, foi acusado de relacionamento abusivo por parte de um suposto ex-namorado, o que foi negado pelo apresentador, que afirmou que processaria o jovem pelas acusações. Com a repercussão do caso, ele chegou a deletar seu perfil no Twitter.

No mesmo ano, foi criticado por comentários direcionados à atriz Maisa Silva. Em outra ocasião, Dudu Camargo fez comentários considerados ofensivos pela transexual Léo Aquila.