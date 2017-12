Saudi Aramco corta preços do petróleo para os EUA e aumenta para Europa e Ásia

A Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo, diminuiu os preços que irá cobrar pela commodity em janeiro nos Estados Unidos, em meio ao aumento da competição com produtores domésticos. Ao mesmo tempo, aumentou os preços para a Europa Ocidental e a Ásia.

A decisão ocorreu dias após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) ter concordado, juntamente com países não-membros do cartel, incluindo a Rússia, a estender o acordo de corte na produção por todo o ano de 2018.

Em um comunicado enviado por e-mail, a companhia estatal do país, Saudi Aramco, cortou o preço oficial da marca Arab Light para os EUA em US$ 0,20, referentes às entregas em janeiro. Enquanto isso, a Saudi Aramco aumentou os preços da mesma marca para a Europa em US$ 0,60 e em US4 0,40 para a Ásia. Fonte: Dow Jones Newswires.