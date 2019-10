Saúde mental no trabalho e Prevenção ao Suicídio serão temas de curso na OAB/MS

Evento começa às 8h, no auditório da OAB - Divulgação

Com apoio da Comissão de Segurança Pública da OAB/MS, a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social e a Secretaria Municipal de Saúde realizarão nesta terça (22) e quarta-feira (23) o curso sobre saúde mental no trabalho e prevenção do comportamento suicida direcionado aos integrantes da Guarda Metropolitana de Campo Grande.

Os números de suicídio no país estão aumentando e preocupam cada vez mais os especialistas da área. Segundo dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018 foram 104 agentes de segurança que tiraram a própria vida. Esse índice supera mortes em operações no país.

Devido vários casos envolvendo servidores da segurança, a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, preocupada com os servidores, decidiu promover curso sobre o assunto nesta semana. A ideia é prevenir o suicídio, para que os agentes possam identificar problemas com colegas ou pessoas que venham a atender.

O Secretário-Geral Adjunto da Comissão da OAB/MS Anselmo Batista Marasco fará palestra durante a manhã, com o tema “Pensamento suicida, vamos falar sobre isso”. “O objetivo será que os presentes consigam diferenciar as pessoas com esse pensamento, ou seja, pessoas com facilidade ao suicídio. A intenção é que eles consigam diferenciar o comportamento inerente da carreira, que é uma profissão estressante e exaustiva, daquele que pode estar propicio ao suicídio, com sentimentos depressivos, por exemplo”, explicou Anselmo.

O evento começa às 8 horas desta terça-feira no auditório da OAB/MS.