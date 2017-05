Saúde investe R$ 189 milhões na reforma de hospitais universitários

Para reforçar e qualificar o atendimento nos 49 hospitais universitários federais do pais, o Ministério da Saúde investiu mais de R$ 189 milhões no financiamento de obras de reforma e ampliação das unidades, localizadas em 23 estados.

Do total já liberado pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), em parceria com o Ministério da Saúde, R$ 155,32 milhões serão repassados para o custeio e R$ 33,81 milhões para as obras.

O programa, além de ser aplicado em pesquisas e na melhoria da qualidade da gestão e do atendimento, também pode ser utilizado para reformas e aquisição de materiais médico-hospitalares, conforme a necessidade e o planejamento da instituição.

Até o momento, foram investidos quase R$ 3,06 bilhões nos hospitais universitários, sendo R$ 380,01 milhões só no ano passado. “Os hospitais universitários são locais de ensino e de procedimentos hospitalares e ambulatoriais. Isso quer dizer que os recursos beneficiam diretamente estudantes de saúde e a população”, disse o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Os valores são pagos pelo Ministério da Saúde, em parcela única, para as instituições universitárias que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas ao porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do SUS. Os pagamentos são efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde conforme comprovação dos gastos.

Estagiária sob supervisão de Maria Claudia*

Veja Também

Comentários