SAS realiza nesta quinta I Colóquio de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), propõem a realização do I Colóquio de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 18 de maio. O encontro acontece na Escola do Sistema Único de Assistência Social, localizada na Rua André Pace, nº 630 – bairro Guanandi, das 7h30 às 12h.

Nesta quinta é celebrado o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. A realização deste evento tem como prioridade restabelecer um conjunto de ações integradas para intervenção e enfrentamento da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como suscitar o fortalecimento da rede de proteção.

De acordo com a gerente da Média Complexidade da Superintendência da Proteção Social Especial da SAS, Rute de Lima Pinheiro, o colóquio se faz importante no sentido de convocar toda a rede de Proteção à Criança e Adolescente para uma discussão mais profunda sobre o Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

“Vamos reativar a comissão municipal, que até então estava ligada ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Nossa proposta é que agora essa comissão seja vinculada à Proteção Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, para que possamos trabalhar na reconstrução do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, explica Rute.

A expectativa é apresentar o documento na segunda semana de novembro. “Com a comissão formada poderemos discutir mensalmente os eixos do Plano Municipal, para apresentá-lo em novembro, que é quando acontecem as atividades da Semana Municipal de Enfrentamento à Violência e Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, informa a gerente da SAS.

A violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, que se configuram na atualidade como um problema marcado por inúmeras determinações e seu efetivo enfrentamento são vistos com preocupação pelos gestores públicos. Nesse contexto, o enfrentamento dessas temáticas no município de Campo Grande está inserido como prioridade no Plano Municipal de Enfrentamento da Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Esse trabalho de enfrentamento é feito por um comitê permanente intersetorial, formado por representantes de diversas secretarias municipais e membros da sociedade civil.

De acordo com a SAS, levando-se em conta os registros do Disque 100 (Disque Direitos Humanos – Disque Denúncia Nacional), o índice de violência e exploração contra crianças e adolescentes cresceu nos últimos anos.

A secretaria de Assistência Social ressalta que existem algumas medidas que podem aumentar a participação popular e prevenção no enfrentamento da violência com crianças e adolescentes, principalmente por meio da sensibilização da população e o pleno funcionamento do Disque 100, que é em tempo integral e com caráter sigiloso.

Constata-se ainda que a maior parte das famílias e vítimas não registra denúncia por constrangimento, receio de humilhação, medo da falta de compreensão ou interpretação equivocada de familiares, amigos, vizinhos, autoridades e também por causa da impunidade.

O Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. A data foi instituída pela Lei Federal n° 9.970/2000, com o objetivo de mobilizar toda a sociedade a lutar contra a violência sexual de crianças e adolescentes, que além de constituir violação de Direitos Humanos, fere também a dignidade da pessoa que é usada como objeto de desejo do outro.

A Secretaria de Assistência Social, por meio da Superintendência de Proteção Social Especial, está desenvolvendo desde a última segunda-feira (15), uma série de ações, que seguem até sexta-feira (19), através de palestras, ações preventivas, oficinas, além de rodas de conversas em pontos estratégicos como os CRAS, escolas e centros de convivências, com o envolvimento da comunidade.

