SAS prorroga prazo de inscrição para chamamento público de Proteção Social Especial de Média Complexidade

A SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) prorroga até o dia 04 de janeiro, o prazo da entrega das propostas, dos Serviços de Proteção Social Especial Média Complexidade. A Secretaria está providenciando a publicação no Diário Oficial do Município.

O motivo da prorrogação do prazo é devido a SAS estar passando por dedetização no período vespertino nesta sexta-feira (21). Outrossim, A Secretaria está providenciando a publicação da prorrogação no Diário Oficial do Município.