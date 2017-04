SAS promove Oficina com entidades para discutir Lei que trata de repasses de recursos

Representantes de entidades da Organização Sociedade Civil de Proteção Básica, Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, de defesa e garantia de direitos humanos participam de Oficina de Cofinanciamento promovida pela Secretaria de Municipal de Assistência Social (SAS). O encontro, coordenado pela Superintendência e Gestão do Sistema Único de Assistência Social, começou hoje (quarta-feira) e encerra nesta quinta-feira (20.04).

Durante a Oficina diretores, presidentes e técnicos das entidades serão orientados sobre questões referentes a prestação de Contas, Marco Regulatório e vigilância. A intenção é trocar conhecimentos sobre o repasse de recursos a essas entidades e, consequentemente, acelerar esse processo.

A secretária Municipal de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari, destaca a importância do encontro para orientação dos representantes das entidades, lembrando que esse é mais uma oficina realizada para tratar do processo dos repasses para as entidades. “Já fizemos uma capacitação em 18 de março sobre o plano de trabalho e percebemos que a dificuldade das entidades está principalmente na adequação ao Marco Regulatório, que é um novo processo. Até o ano passado o processo de repasse era feito de uma maneira e a partir de 2017, com a Lei 13.019 de 2014 que entrou em vigor dia 1° de janeiro todas as entidades tiveram que se adequar a esta Lei”, comenta Maria Angélica. A secretária complementa que o repasses de recursos depende da documentação exigida estar em dia.

Presente à Oficina, a assistente social do Instituto Sul-mato-grossense para Cegos (ISMAC), Renata Teixeira avalia que as oficinas oferecidas pela SAS são de grande relevância para o terceiro setor. “Com as informações detalhadas temos a possibilidade de compreender melhor as regras e assim podemos falar a mesma língua e nos ajudarmos mutuamente nessa parceria tão importante”, concluiu.

