SAS promove confraternização no Centro-Dia com Natal Pantaneiro

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), promove na próxima quarta-feira (13) o Natal Pantaneiro no Centro-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência. A iniciativa busca a inclusão social e confraternização dos beneficiários do espaço e suas famílias.

Com o objetivo de fortalecer vínculos familiares, comunitários e ampliar a rede de contatos sociais, o evento contará com a presença das residências inclusivas municipais I e II e Casa Lar Lions.

O Centro-Dia é uma unidade da SAS, vinculada à Superintendência de Proteção Social Especial de Média Complexidade, que oferece serviços voltados às pessoas com deficiência. Atende pessoas com qualquer tipo de deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, entre outras) que se encontram em vulnerabilidade social ou risco social por violação de direitos.

O Centro-Dia atende jovens e adultos entre 18 e 59 anos de idade e tem a finalidade de promover autonomia, inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

Encontro e lazer

Durante o evento serão expostos os trabalhos confeccionados pelos usuários, apresentações culturais com o grupo de dança do Centro-Dia,com a participação dos integrantes das residências inclusivas I e II, apresentação musical com os acadêmicos do curso de música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e comidas típicas pantaneiras.

Também serão entregues as Carteirinhas Municipais da PcD (Pessoa com Deficiência), confeccionadas pela Proteção Social Básica aos usuários que ainda não possuem e estão cadastrados no censo municipal da PcD.

Serviço:

O Natal Pantaneiro acontece dia 13 de dezembro, às 14 horas, no Centro-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência, Avenida Mato Grosso, 390, Centro.