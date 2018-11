SAS premia profissionais que se destacaram em seus projetos e metodologias durante Workshop de Trabalho Social

Ao longo de 2018, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) realizou uma série de atividades buscando o aperfeiçoamento das ações e do atendimento à comunidade em Campo Grande. As atividades foram reconhecidas e premiadas pela SAS como forma de valorização dos profissionais envolvidos e de suas metodologias de trabalho. Os trabalhos premiados foram apresentados na última segunda-feira (26) durante Wokshop de Trabalho Social realizado no auditório do IMPCG .

A SAS atua em 30 unidades, entre elas estão os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social e o Centro de Conviviência do Idoso (CCI) onde são realizados atendimentos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio, para pessoas com deficiência e idosas.

Durante workshop o secretário da SAS, José Mário Antunes destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais da secretaria. “A premiação é uma forma de agradecimento a cada um. O trabalho que a Proteção Básica desenvolve busca prevenir quaisquer danos psicosociais às famílias e isso é muito importante. Reconhecer as equipes, motiva e dignifica cada trabalhador”, destacou.

A Gerente da Rede de Proteção Social Básica, Gizelly Motta explicou que, ao dar suporte para a implementação da metodologia de trabalho dos profissionais, foi alcançado o aperfeiçoamento dos serviços nas unidades e a execução de acordo com as normas técnicas. “O objetivo foi aumentar qualitativa e quantitativamente o número de atendimentos, comentou Gizelly.

Ao longo deste ano aconteceram oficinas de capacitação em dois ciclos, o primeiro voltado para os técnicos de nível superior, denominado “Serviços, Programas e Gestão”, com carga horária de 60 horas, e o segundo para os técnicos de nível médio, “Atividades Práticas”, com carga horária de 64 horas. A supervisão técnica foi composta de quatro etapas, voltada para o planejamento e execução do PAIF, do Serviço de Convivência e do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio.

Workshop de Trabalho Social

O 1º Workshop de Trabalho Social com Famílias tornou possível visualizar as práticas exitosas ofertadas, prestigiar os técnicos que são agentes fundamentais no processo, das aquisições sociais dos usuários e, além disso, divulgar as essas práticas. Foram seis apresentações que traduziram os trabalhos desenvolvidos por pela equipe das unidades da Proteção Social Básica, nas categorias PAIF (Acolhida em grupo; Oficinas com Famílias; Ação Comunitária; Acompanhamento particularizado; Acompanhamento em grupo), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio.

As apresentações foram selecionadas por uma comissão composta por um representante do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), pela Superintendente da Proteção Social Básica, pela Gerente da Rede de Proteção Social Básica, pelo Secretário Adjunto de Assistência Social e pela Superintendente da Gestão do SUAS. As ações foram avaliadas considerando os itens: qualidade, criativdade, normas do SUAS, participação do usuário das unidades e alcance social.

O secretário- adjunto, Sérgio Wanderly destacou que vai busacar levar esse reconhecimento também às equipes ao Ministério do Desenvolvimento Social em Brasilia, através do Coegemas – Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social , no qual presidia. “Solicitei ao secretário que confeccionássemos um caderno com todos os trabalhos, para levarmos à Brasília. Isso não pode ficar só aqui. Todos precisam conhecer o trabalho realizado pelas equipes”, justificou.

A superintendente da Proteção Social Básica, Inês Mongenot ressaltou que o objetivo agora é dar sequencia a todas as propostas porque o trabalho social com as famílias é um desafio. “Quem faz o diferencial são os técnicos, gerentes, coordenadores das unidades, os facilitadores e todos os servidores. Os trabalhos apresentados no Workshop foi construído por cada um e precisa ser valorizado.

As premiações foram entregues pelo Secretário da SAS, secretário-adjunto, pela Superintendente da Proteção Social Básica, pela Gerente da Rede de Proteção Social Básica e pela Gerente de Planejamento e Gestão do Suas, Mariana Caballero.

Os ganhadores das categorias foram:

Técnicos: Ana Paula de Lima, Gabriela Mônaco Rondon, Lucimeire Santos Barros, Mirella Navarro Dias Gonçalves e Mônica Lima Paniago Unidade: CRAS Vila Gaúcha Trabalho: Acolhida coletiva e a formação e fortalecimento de vínculos entre os usuários e a equipe técnica Modalidade: PAIF acolhida em grupo

Técnicos: Eliezer Grillo Barbosa Unidade: CRAS Moreninha Trabalho: Os vínculos sociofamiliares como fator preventivo e de enfrentamento a automutilação e/ou suicídio Modalidade: PAIF OFICINA COM FAMÍLIAS

Técnicos: Ana Paula de Lima, Gabriela Mônaco Rondon, Lucimeire Santos Barros, Mirella Navarro Dias Gonçalves e Mônica Lima Paniago Unidade: CRAS Vila Gaúcha Trabalho: Ação comunitária com a população dos bairros integrantes das regiões Caiobá I e II Modalidade: PAIF Ação comunitária

Técnicos: Cleuza Maria Loubet Cardoso e Nídia Rodrigues Fahed Unidade: CRAS Indubrasil Trabalho: Protagonismo e empoderamento familiar Modalidade: PAIF Acompanhamento particularizado

Técnicos: Adriana de Lima Neves Aguilera, Dhyana A. Mancilla e Leatrice de Castro Maria Unidade: CRAS Guanandi Trabalho: Protagonismo da mulher da gestação ao parto Modalidade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – Percurso socioeducativo