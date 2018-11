SAS informa novo telefone do serviço de auxílio funeral

Utilidade Pública

O telefone do auxílio funeral mudou para 9 8405-0944. O Serviço Auxílio Funeral é gratuito com capela e sepultamento destinadas às pessoas que residem em Campo Grande com renda de até meio salário mínimo por família.

A família passa por uma triagem realizada por um Assistente Social para receber o benefício. É uma modalidade de provisão de proteção social básica para famílias em situação de vulnerabilidade social.