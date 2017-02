SAS capacita novos gestores para garantir serviço mais ágil e eficiente

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu um curso de orientação aos novos gestores, com o objetivo de capacitá-los para um atendimento mais rápido, eficiente e humanizado.

Durante o curso, gestores aprenderam mais sobre a política da assistência social, como ela funciona, quais os objetivos da mesma, questão orçamentária e as atribuições dos coordenadores e das chefias internas.

A secretária municipal de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari, explica que o curso vem suprir um dos objetivos da nova gestão, que é a valorização do servidor. “Essa é uma das nossas metas, do nosso planejamento, que já estamos executando, seja efetivo, seja contratado. Uma das formas que entendemos de valorização é a capacitação”, justificou. A secretária entende que um gestor capacitado reflete nos demais funcionários, que reflete no atendimento, e por conseguinte, nos usuários.

A superintendente da gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), Edna Maria Almeida Vitório , complementa que a orientação vai facilitar principalmente a organização do serviço. “O serviço estando bem organizado, adequado e dentro do que propõe a politica de assistência e o SUAS, conseguimos ofertar de forma qualificada a nossa política de assistência”, enfatizou.

O secretário-adjunto da SAS, Sergio Wanderly Silva, ponderou que as políticas públicas devem atender a todos que necessitam e destacou mudanças substanciais. “A Assistência Social é para quem dela necessitar. É um sistema de seguridade do país que faz parte a Assistência Social, a Saúde e a Previdência. A diferença nossa da Saúde era que tinha um corte de pobreza. Agora, ninguém tem que provar que é pobre. Tem que comprovar a necessidade, assim como na Saúde. A gente evoluiu”, detalhou.

Serviços da SAS

Dentre os principais trabalhos da SAS, está o serviço de convivência de vínculos; os serviços do Paif (de Proteção Integral à Família); os serviços da média complexidade, como Centro Dia, que atende pessoas com deficiência; o Centro POP, que atende pessoas em situação de rua; os Creas, que atendem todas as violações de direito dos municípios, que atendem as requisições de Conselho Tutelar, de Juizado, de Promotoria.

Ainda há os serviços de alta complexidade como o Cetremi, que atende as pessoas em situação de rua; as unidades de acolhimento institucional, para crianças e adolescentes e as residências inclusivas, que atendem pessoas com deficiência. Atualmente, a SAS atende cerca de 70 mil famílias, contando todos os serviços prestados pela secretaria.

