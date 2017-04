SAS abre inscrição para o Programa Família Acolhedora

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), está com inscrição aberta para quem quer participar do Programa Família Acolhedora. O projeto acolhe crianças e adolescentes afastados da família natural em virtude de violação de direitos por meio de medidas protetivas, conforme preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, em seu artigo 101.

Por um tempo determinado, a Família Acolhedora recebe guarda provisória do acolhido e o acompanha em todas as atividades regulares até que suas famílias de origem tenham condições de recebê-lo de volta ou seja encaminhado para adoção.

“A Família Acolhedora vai fazer aquilo que qualquer família faz: levar as crianças na escola, levar ao médico, se necessário. Alimentar, vestir, cuidar, dar atenção, carinho, afeto. È um ato de amor”, frisa a secretária municipal de assistência social Maria Angélica Fontanari.

O serviço da SAS, explica a secretária, objetiva reconstruir vínculos familiares e comunitários; oferecer apoio às famílias de origem; favorecendo a sua reestruturação para o retorno de seus filhos, sempre que possível.

“O nosso maior objetivo é contribuir para superação da situação vivida pelas crianças e adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a reintegração familiar ou colocação em família substituída; garantir direito à convivência familiar e comunitária; contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência intrafamiliar e ruptura dos vínculos; oferecer apoio psicossocial às famílias acolhedoras para execução da função de acolhimento e desenvolver com os adolescentes condições para a independência e autocuidado”, explica.

A família acolhedora recebe uma bolsa auxílio no valor de um salário mínimo por criança ou adolescente, até dois acolhidos, sendo que a partir do 3° acolhimento recebe meia bolsa auxílio. O serviço atende a faixa etária de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos.

Para se inscrever no Programa, os interessados devem comparecer à Gerência da Rede de Proteção Social Especializada de Alta Complexidade, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, situado na Rua Orpheu Baís, 88- Bairro Amambaí. Maiores Informações (67) 3314 4491/4493.

Veja Também

Comentários