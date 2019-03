Sargento Pimenta toca músicas dos Beatles em ritmos brasileiros

Com o tema “Revolution is all we need” (Revolução é tudo o que precisamos, em português), o Sargento Pimenta faz (4) a festa no Aterro do Flamengo, na região central do Rio , tocando músicas dos Beatles em ritmos brasileiros. Em seu nono carnaval, o bloco deve mobilizar 40 mil pessoas no show, que começou por volta das 10h30.

Segundo o diretor musical e um dos fundadores do bloco, Leandro Donner, o tema deste ano é um trocadilho de All you Need is Love, música do quarteto inglês, com a palavra Revolution (revolução).

“Das 50 músicas que vamos tocar, duas são samba e as outras 48 são de ritmos como maracatu, xote, baião até o jongo da Serrinha, passando por frevo e marchinhas tradicionais. Esse mosaico todo é que compõe o bloco. De fato, os ouvidos percebem uma variedade no show. Esse é um dos diferenciais do bloco”, explica Donner.

A brasiliense Ana Lúcia dos Reis, 34 anos, mora no Rio já quatro anos e há três frequenta o show do Sargento Pimenta. “No primeiro ano, não consegui chegar a tempo porque me perdi da turma. Mas a ideia do Sargento Pimenta é muito original. Beatles é um clássico”, conta a foliã.

Neste carnaval, o Sargento Pimenta também iniciou uma campanha nas redes sociais para trazer o ex-baterista dos Beatles, Ringo Starr, para a apresentação carnavalesca de 2020.