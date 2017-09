Sargento assassinado eleva para 101 o número de policiais mortos no Rio

Mais um policial militar foi morto hoje (1º) ao reagir a uma tentativa de assalto a uma loja comercial no centro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O sargento Lúcio Ferreira de Santana, completa o número de 101 policiais mortos no Rio de Janeiro desde o início do ano. Na troca de tiros, morreram um dos assaltantes e um comerciário. Dois funcionários da loja também ficaram feridos por bala perdida. Um foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Bom Pastor, em Belford Roxo, e o outro para o Hospital Geral da Posse, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense.

Manifestação

Neste domingo (3) haverá uma manifestação contra a morte de policiais no estado, no Aterro do Flamengo. A intenção é chamar a atenção de toda a sociedade para o elevado número de mortes de agentes de segurança pública e também exigir melhorias nas condições de trabalho. Até o momento foram 101 policiais militares assassinados no Rio de Janeiro, número superior ao de todo o ano passado.

Com o lema "Mexeu com um, mexeu com todos", agentes de segurança pública, além de amigos e familiares das vítimas, estarão concentrados a partir das 10h no Aterro do Flamengo, altura do Monumento aos Mortos da 2ª Guerra Mundial. Policiais reclamam da falta de infraestrutura como viaturas quebradas, coletes à prova de balas fora do prazo de validade, e pedem também a melhoria do armamento. Parentes das vítimas alertam ainda para a necessidade de tratamento médico e psicológico adequado aos policiais que foram baleados e sobreviveram.

