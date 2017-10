São Paulo tem rodovias congestionadas no retorno do feriado

As estradas paulistas têm tráfego intenso no retorno do feriado prolongado de 12 de outubro. Os piores trechos estão nas rodovias que ligam São Paulo ao litoral. O último boletim da concessionária Ecovias, divulgado às 16h15, informa que na Baixada Santista o engarrafamento na Rodovia dos Imigrantes vai do km 70 ao 58. O trecho de serra da Via Anchieta também se encontra com tráfego intenso.

Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, o tráfego está congestionado no sentido São Paulo, do km 248 ao 260. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no acesso à rodovia dos Imigrantes, o congestionamento vai do km 268 ao km 274, e do km 292 ao km 280, também no sentido São Paulo.

Caminhões que deixam a Baixada Santista em direção a São Paulo devem utilizar apenas a Rodovia Anchieta para continuar viagem no trecho de serra. A Ecovias alerta para os riscos do tempo encoberto e da neblina no topo da serra, que deixam a estrada com visibilidade parcial.

Por volta das 16h40, a concessionária CCR Autoban informava que a Rodovia dos Bandeirantes, que liga o interior paulista à capital, tinha tráfego congestionado nas proximidades de Jundiaí. Estão engarrafados por excesso de veículos o trecho do km 67 ao 58. O trânsito de caminhões está proibido do km 48 ao 23 no sentido São Paulo. A alternativa é a Rodovia Anhanguera, administrada pela mesma concessionária. A Anhanguera tem tráfego lento também próximo a Jundiaí, do km 63 ao 60.

A Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, tinha dois quilômetros de engarrafamento entre o km 208 e 210, em Guarulhos, no sentido capital paulista, por volta das 16h40. Quem retorna a São Paulo também encontra trechos engarrafados em Jacareí (km 163 a 164), Pindamonhangaba (km 98 a 100) e São José dos Campos (km 158 a 161). Taubaté tem fila mais longas de carros, com 11 quilômetros de engarrafamento, entre o km 103 e 114. As informações são da concessionária Nova Dutra.

