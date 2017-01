São Paulo tem queda de 97 árvores após forte chuva

O Corpo de Bombeiros atendeu 97 ocorrências por queda de árvores devido às fortes chuvas que atingiram a capital paulista hoje (26). De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a cidade saiu do estado de atenção para alagamentos e está agora em estado de observação. No momento não há mais nenhum ponto de alagamento ativo.

O Aeroporto de Congonhas teve as operações suspensas devido à chuva e vento fortes, que chegaram a 81 quilômetros por hora (km/h), das 12h54 até as 13h03. O terminal segue aberto para pousos e decolagens, mas opera por instrumentos. No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, os ventos atingiram 70 km/h. O terminal opera normalmente, no visual.

Segundo o CGE, a zona de convergência de umidade e a propagação de um sistema frontal pelo oceano contribuem para as áreas de instabilidade sobre o estado, o que aumenta a previsão de chuvas volumosas nos próximos dias.

Previsão do tempo

Para sexta-feira (27), a previsão é de tempo instável. As temperaturas devem variar entre mínima de 20°C e máxima de 25°C. A chuva deve cair entre a tarde e a noite, o que eleva o risco para alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamento de rios e córregos.

No sábado (28), o sol deve aparecer entre nuvens e favorecer a elevação das temperaturas. Os termômetros variam entre 19°C e 27°C. As chuvas mais intensas ocorrerão à tarde e à noite.

