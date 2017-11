São Paulo tem previsão de temporais e queda de temperatura no fim de semana

A chegada de uma forte frente fria derruba as temperaturas ao longo do fim de semana e no feriado, Dia da Consciência Negra, em todo o Estado de São Paulo.

Áreas de instabilidades se intensificam sobre o Sul do Brasil por causa da passagem de uma frente fria pelo litoral e por isso várias áreas do Estado de São Paulo poderão ter chuvas com até forte intensidade, rajadas de vento e potencial para a formação de alagamentos, principalmente entre o sábado, 18, e a próxima segunda-feira, 20.

"Os próximos dias serão muito instáveis. Nesta sexta-feira e sábado ainda teremos a sensação de abafamento. No domingo, a passagem de uma nova frente fria faz a temperatura cair em todo o Estado de São Paulo", explicou Fabiana Weikamp, meteorologista da Climatempo.

Nesta sexta-feira, 17, a sensação de calor ainda predomina em São Paulo, a temperatura tem uma queda em algumas áreas por causa do aumento da chuva e da nebulosidade, que vão impedir que o sol apareça forte por muitas horas.

O sábado será abafado e com alto risco de temporais por todo o Estado de São Paulo. No domingo, a chuva ocorre a qualquer hora por todas as regiões do estado e ainda pode chover forte.

De acordo com Fabiana, quem pretende passar o fim de semana prolongado na praia deve se preparar para dias nublados e chuvosos. "O Sol aparece no sábado, especialmente no litoral norte. A Baixada Santista e o litoral sul podem ter chuva já pela manhã. No domingo, em toda costa litorânea há queda de temperatura", disse.