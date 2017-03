São Paulo tem mutirão de saúde de hoje até o próximo sábado

Hospitais e ambulatórios públicos do estado de São iniciaram hoje (18) um mutirão com objetivo atender aproximadamente 130 mil pessoas na capital, Grande São Paulo, interior e litoral. A ação terá duração de uma semana e se encerrará no próximo sábado (25).

Durante a semana de mutirão, os locais de atendimento participantes irão antecipar consultas, exames e cirurgias para seus pacientes. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os atendimentos foram previamente programados com as pessoas já inscritas em cada unidade.

Também serão oferecidas ações preventivas, que não precisam de agendamento. Todos os Ambulatórios Médicos de Especialidade (MEIs) do estado estarão abertos hoje e no próximo sábado para a população fazer testes preventivos e participar de palestras e orientações sobre saúde.

“Eu não acho que o mutirão resolva todos os problemas, mas tem um ganho que é muito importante. Hoje nós estamos divulgando para a população medidas de prevenção. Nós estamos fazendo a população entender que é importante a participação de cada um se autocuidando”, disse o secretário de Saúde, David Uip.

Entre outros assuntos, as palestras irão orientar a população sobre as arboviroses – doenças transmitidas ao homem por picadas de mosquitos. Também serão abordadas as doenças sexualmente transmissíveis. “Temos uma epidemia de sífilis no Brasil. Temos nova epidemia de aids, e aumento da transmissão de HPV, gonorreia, tudo isso faz parte de um contexto de prevenção”, disse Uip.

Roseli Escola esteve hoje pela primeira vez no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na capital paulista, um dos hospitais que está participando do mutirão. "Aproveitei para vir fazer todos os exames. Foi a primeira vez que eu fiz exame cardiológico, e tenho 58 anos. Fiz eletrocardiograma, raio X do tórax, fiz tudo”, disse.

A relação completa dos hospitais que estão participando do mutirão podem ser vista no site da Secretaria de Saúde de São Paulo.

