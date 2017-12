São Paulo tem estado de atenção para alagamentos

As zonas leste, oeste, sudeste e Centro da cidade de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos após forte chuva atingir a capital na tarde deste sábado, 16. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, o estado de atenção também vale para as Marginais do Tietê e do Pinheiros e para a Vila Mariana, na zona sul.

A zona norte da cidade e a maior parte da zona sul não devem ser afetadas pelo temporal. A previsão é que a chuva continue nas áreas atingidas até as 17h, com risco de alagamento.