São Paulo tem dia mais seco do ano

A cidade de São Paulo teve nesta sexta-feira, 15, o dia mais seco do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na medição das 15h, a umidade relativa do ar foi de 19% na Estação Meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

Segundo o Inmet, o recorde de baixa umidade para setembro, de 13%, é do ano de 1981. Quando a umidade relativa do ar está abaixo de 20%, a Defesa Civil qualifica a situação como estado de alerta.

Em dias assim, recomenda-se que as pessoas evitem exercícios ao ar livre, se hidratem e se mantenham protegidas do sol.

O tempo seco e o calor continuam neste fim de semana em todo o Estado de São Paulo. A massa de ar seco que predomina no Brasil há quase 20 dias bloqueia as frentes frias no Rio Grande do Sul, onde deve chover com intensidade nos próximos dias. O bloqueio deixa o tempo seco na Região Sudeste.

As temperaturas variam entre mínimas de 16°C e máximas que podem superar os 31°C, segundo o Climatempo.

