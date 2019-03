São Paulo tem agenda cheia para blocos de carnaval

Se você ainda tem fôlego para pular nos bloquinhos de Carnaval, São Paulo tem uma agenda cheia nos dias 9 e 10 de março. Daniela Mercury, Claudia Leitte e Anitta vão agitar a capital paulista. Veja a lista completa abaixo:

Bloco do Bell Marques

O bloco é mais um que estreia na capital paulista. O desfile será comandado pelo ex-vocalista do Chiclete com Banana - grupo que foi um dos precursores da axé music - e que, há cinco anos, segue carreira solo. Obelisco do Ibirapuera. Pça. Ibrahim Nobre, s/nº. 9/3, 14h. Grátis.

Camarote Bar Brahma

No dia do Desfile das Campeãs, o camarote tem shows de Ferrugem, Ivo Meirelles e da Banda Brahma. Lily Scott discoteca. Sambódromo do Anhembi: Av. Olavo Fontoura, 1.209. Sexta-feira (8), 20h. R$ 890/R$ 1.090. Vendas pelo site: www.totalacesso.com

Navio Pirata

Após lançar álbum, a banda BaianaSystem está de volta com seu bloco. A mistura de pagode, cumbia e outros ritmos dançantes está garantida. Av. Tiradentes, altura da passarela próxima à Av. do Estado. 9/3, 14h. Grátis.

Claudia Leitte

Em 2018, a cantora animou dois milhões de pessoas no carnaval de São Paulo. Agora, ela volta com o Bloco Largadinho. Av. Marquês de São Vicente. 9/3, 15h. Grátis.

Daniela Mercury

Ela volta à cidade com seu Pipoca da Rainha. Para animar o início de ano e se posicionar a favor das liberdades individuais e de gênero, a cantora lançou a música "Proibido o Carnaval", gravada com Caetano Veloso. Rua da Consolação com Av. Paulista. 10/3, 14h. Grátis.

Francisco, el Hombre

Ao lado da bateria Flor do Asfalto, a banda desfila com seu bloco, Calor da Rua. Av. Brigadeiro Faria Lima, 50, Pinheiros. 10/3, 13h. Grátis.

Anitta

Ela faz a ressaca de carnaval com seu Bloco das Poderosas. Espaço das Américas. Área externa (10.000 lugares). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 10/3, 18h. R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Orquestra Voadora

Juntos há dez anos, os cariocas desfilam no centro histórico de São Paulo, promovendo uma intervenção que homenageia a cultura do circo no Brasil. Marchinhas e trilhas de filmes estão no repertório. Praça da República. 10/3, 14h. Grátis.

Bloco da Preta

Célebre no carnaval carioca, o bloco estreia em São Paulo, com Preta Gil em cima do trio elétrico. A cantora apresenta músicas que gravou e também sucessos nacionais de ritmos como funk, samba, axé e sertanejo. Obelisco do Ibirapuera. Praça Ibrahim Nobre, s/nº. 10/3, 14h. Grátis.