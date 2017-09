São Paulo registra 145 quilômetros de lentidão na véspera do feriado

A cidade de São Paulo tem 145 quilômetros de lentidão nesta quarta-feira, 6, véspera do feriado prolongado da Independência. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a média para o horário em um dia comum varia de 58 a 84 quilômetros.

As piores zonas são a Norte, com 44 quilômetros de lentidão, e a Oeste, com 48km. Depois vêm a Sul, com 27km, o Centro, com 12, e a zona a Leste, com 10km.

A CET monitora 835 quilômetros na Grande São Paulo. O recorde de congestionamento no ano foi de 155 quilômetros, por volta das 18 horas, no dia 13 de junho.

O tráfego na Rodovia Anchieta-Imigrantes, que leva a Santos, tem seus piores trechos no sentido Litoral, do quilômetro 33 ao 43 devido ao excesso de veículos. No sentido São Paulo, as piores partes são do quilômetro 20 ao 17.

A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do quilômetro 22 ao 27, no sentido interior. Em direção a São Paulo, o fluxo está normalizado.

