São Paulo recebe a 16ª edição do Fashion Weekend Plus Size dia 27 de agosto

A diversidade na moda é assunto do momento e dentro deste contexto no domingo, 27 de agosto, acontece a 16ª edição do Fashion Weekend Plus Size que apresenta o melhor para a moda GG em duas edições por ano e além dos Desfiles conta com Salão de Negócios e Palestras. O evento será no Centro de Convenções Frei Caneca e abre às 11 horas para o Salão de Negócios, palestras ao longo do dia e desfiles programados para começar às 17 horas.

O FWPS é dirigido por Renata Poskus uma das principais influenciadoras do segmento plus no país com o Blog Mulherão, um dos pioneiros a falar de autoestima, comportamento e moda para mulheres acima do peso. Renata se inspirou em sua própria história e na de suas seguidoras para criar o primeiro evento exclusivamente voltado para o público Plus, que naquela época (sete anos atrás) tinha ainda mais dificuldade em se vestir bem e dentro das tendências da moda.

De lá para cá o mercado evoluiu bastante, novas marcas surgiram, modelos gordinhos se profissionalizaram e o consumidor Plus está cada dia mais exigente. Segundo dados do IEMI – Inteligência de Mercado o segmento de vestuário Plus Size deve crescer 8,2% em 2017 enquanto o vestuário adulto geral deve crescer 4,7%. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde mais da metade da população brasileira está acima do peso.

A 16ª edição do FWPS já conta com a participação das seguintes marcas: Afro Style (masculina), Arsiè (lingerie e moda praia), Gracia Alonso (feminina), Mais Pano (masculina), Maria Abacaxita (fun size), Rainha Nagô (feminina street style), Reizz (moda para todos), Pernambucanas (rede de varejo, linha Plus feminina), Vislumbre (lingerie e moda praia) e Zuya (feminina).

O público composto por lojistas de todo o país pode conferir os lançamentos das grifes na passarela e fazer seu pedido no Salão de Negócios além de receber informações sobre áreas específicas do segmento nas palestras.

Palestras

12 horas – Talk com blogueiras Plus Size – O que elas esperam das marcas e lojas?

As influenciadoras Ju Romano (do blog Ju Romano é jornalista apaixonada por moda, beleza e música), Mel Soares (do blog Relaxa aí Fofa que fala sobre autoestima, moda plus size e beleza, tem um estilo único, bem feminino) e Natália Nascimento (do blog Estilosos no metrô, é consultora de imagem e produtora de moda e mostra a moda do cotidiano e a diversidade de estilos no transporte público, para deixar claro que moda não se resume apenas em desfiles e editoriais). Elas falarão sobre o universo das blogueiras Plus Size e o que desejam das marcas e lojas do segmento.

Ju Romano

Mel Soares

Natália Nascimento

14 horas – Por que a minha loja não vende? Com Renata Poskus

A diretora do Fashion Weekend Plus Size atua como consultora especializada no segmento Plus Size e apresentará para lojistas, empresários e vendedores os motivos para o sucesso ou o fracasso para lojas especializadas no segmento Plus Size e dando dicas para uma trajetória de sucesso.

Renata Poskus

16 horas – Tendências verão 2018 com Sandra Teschner, da editora Profashional

A editora Profashional que desenvolve diversas publicações customizadas para marcas de varejo firmou parceria com o Fashion Weekend Plus Size e a Publisher da editora Sandra Teschner apresentará as tendências verão 2018 focando no segmento Plus Size. Sandra circula pelos principais eventos de moda do mundo, de Shangai a Dubai e capta mais do que tendências de moda e sim lifestyles, moda, arte e cultura.

Sandra Teschner

Serviço:

Fashion Weekend Plus Size verão 18

Data: 27 de agosto

Horário: Salão de Negócios 11 horas, palestras ao meio-dia, 14 horas e 16 horas

e desfiles a partir das 17 horas

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

