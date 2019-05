São Paulo participa com 211 instituições da Semana Nacional dos Museus

Começou hoje (13) a 17ª Semana Nacional dos Museus, evento que reúne 1.114 instituições culturais de todo o país para celebrar o Dia Internacional dos Museus, comemorado no dia 18 de maio. Só no estado de São Paulo, o evento contará com a participação de 211 instituições. A semana é promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Das 3.222 atividades programadas para acontecer em todo o país, São Paulo apresentará 522. As atividades envolvem mostras, oficinas, visitas guiada, debates, exibição de filmes, jogos e apresentações musicais. O tema deste ano é Museus como Núcleos Culturais: o Futuro das Tradições, e propõe um debate sobre o papel dos museus como receptores e emissores de práticas, costumes e pensamentos de nossa cultura.

Interior

Entre as atividades que acontecem no estado estão a inauguração do Museu do Bairro de Boissucanga, em São Sebastião, litoral norte paulista, no dia 18 de maio. O museu apresenta um acervo sobre a história e a cultura caiçara. Em Piracicaba, o Museu Histórico e Pedagógico Prudente De Moraes apresenta a exposição “Correspondência”, que mostra trabalhos de bordado do grupo Contos e Pontos, inspirados em contos, crônicas e poesias com o objetivo de expressar experiências vividas. No Museu do Café, em Santos, o painel colaborativo A Tradição do Café ficará disponível todos os dias para o público compartilhar suas memórias envolvendo a bebida.

Em Tupã, nos dias 14 e 15 de maio, das 9h às 11h, o Museu Índia Vanuíre promove palestra sobre o trabalho desenvolvido na instituição. Já no dia 16, às 9h, indígenas das etnias Kaingang, Krenak e Terena participam de uma mesa redonda sobre os trabalhos que realizam visando o futuro das gerações.

Capital

Na capital paulista, o Museu Catavento inaugura amanhã (14) a exposição interativa Integra - A Cultura de um Povo, o Desenvolvimento de um País, com cinco módulos que abordam o Brasil no passado, o desenvolvimento de grandes obras e soluções para o futuro.

No dia 15, das 10h30 às 12h, o Museu da Casa Brasileira, promove a Oficina na Calçada - As Palavras e as Casas, em que serão elaboradas transcrições poéticas a partir de relatos afetivos e jogos de palavras.

O Museu Lasar Segall promove no dia 17, às 10h30, um roteiro de visitação que passará pela Casa Modernista, sobrados da Rua Berta e Museu Lasar Segall no bairro de Vila Mariana, em São Paulo. Às 15h, o Museu da Cidade de São Paulo promove uma ação educativa: o Museu do Não-Olhar, onde o público é convidado para uma visita sensorial explorando o cheiro, o toque, o gosto e atentando-se aos sons.

Já no dia 18, quando se comemora o Dia Internacional dos Museus, a Fundação Cultural Ema Gordon Klabin promove o encontro A Arte do Resto, que vai tratar sobre o reaproveitamento de materiais em zona de descarte para confecção de trabalhos artísticos e/ou funcionais por pessoas em situação de rua. O Museu da Imigração promove nesse mesmo dia, às 15h, a oficina artesanal Ponto a Ponto, sobre a técnica de bordado arpilleras, usada por mulheres que resistiram à ditadura de Augusto Pinochet, no Chile.

Também no dia 18, o Instituto Butantan - Museu Biológico realizará a ação educativa Entre Contos e Cantigas, em que os visitantes vão conhecer um pouco mais sobre as lendas e mitos das serpentes, aranhas e sapos através de cantigas populares e teatro de fantoches. E a Casa Guilherme de Almeida, promove a oficina “Desenhos Acessíveis” para o público infanto-juvenil, com o intuito de despertar um olhar sensível às questões de acessibilidade.

No dia seguinte (19), às 11h, a atração da Pinacoteca é o JogaJunto, atividade que disponibiliza jogos relacionados ao acervo do museu para as famílias interagirem. O Museu do Futebol também programou jogos nesse mesmo dia: o jogo de perguntas e respostas Cosmópolis vai instigar os participantes a descobrirem curiosidades do futebol.

A programação completa do evento pode ser conferida em http://programacao.museus.gov.br/. Algumas atividades exigem inscrição prévia.