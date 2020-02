São Paulo oferece atrações culturais durante o carnaval

Para quem vai passar o carnaval em São Paulo, mas não quer cair na folia, há uma série de atrações culturais na cidade. Uma delas é a visita educativa à exposição Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca de São Paulo, no sábado (22), na Pinacoteca. No mesmo dia, no Museu da Imigração, haverá contação de histórias, com O Baile de Carnaval, que apresenta o Pierrô, a Colombina e o Arlequim, que querem participar de um baile de máscaras e tentam arrumar um jeito de estar lá sem serem percebidos pelo patrão. As inscrições podem ser feitas uma horas antes da atividade.

No e na (23 e 24), das 10h às 15h, o museu convida as famílias a participar do JogaJunto, atividade com jogos relacionados ao acervo que estimulam a interação e o olhar sobre as obras em exposição.

Todos os dias, exceto ças-feiras, a partir das 10h, o público poderá conferir as exposições em cartaz: a mostra interativa Flamboyant, que utiliza linguagens do desenho e da escultura para explorar os limites entre arte, design e espaços de convivência; e a exposição Fernanda Gomes, em que a artista usa materiais submetidos à operações manuais como amarrar, pendurar, raspar, juntar ou apenas posicionar e espalhar no espaço.

Futebol

O Museu do Futebol realiza, na ça (25), às 11h e às 14h, a Oficina de Máscaras de Carnaval, que convida os participantes a criar personagens usando sacolas de papel. Às 13h, será apresentado o musical Tucantaconto de Carnaval, voltado para crianças e seus familiares, com a participação de um trio de músicos que traz, no repertório, as tradicionais marchinhas do universo carnavalesco.

Em Campos do Jordão (SP), no Museu Felícia Leirner, (24), às 20h, o tradicional grupo Demônios da Garoa,que interpreta canções que falam sobre o cotidiano dos paulistas, como Trem das Onze, Saudosa Maloca e Samba do Arnesto. No (22), às 16h, a banda Charanga da Folia traz a essência do carnaval popular, com repertório de marchinhas tradicionais. Às 19h, o espetáculo infantil Chiquinha Gonzaga, A Menina Faceira conta as diversas facetas da artista, como a Chica Menina, a Chica Moça e a Chica Senhora.

Também em Campos, no (23), às 19h, o espetáculo Furunfunfum no Carnaval conecta os carnavais do passado aos da atualidade, com canções carnavalescas de diferentes épocas interpretadas ao vivo. Entre e ça (23 a 25), sempre às 16h, a folia Cortejo e Matinê traz o Grupo de Marchinhas Samba NewSound para animar os visitantes com sucessos dos carnavais de rua como Allah-Lá-Ô, de Haroldo Lobo-Nássara, Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga e Mamãe Eu Quero, de Jararaca-Vicente Paiva.

Em Brodowski (SP), o Museu Casa de Portinari realiza, nos dias 22, 24 e 25 ( , e ça-feira), das 10h às 12h e das 14h às 17h, a oficina Máscaras de Palhaço, um estímulo à imaginação dos participantes que serão convidados a confeccionar máscaras em E.V.A. No (23), às 14h, a oficina Adereços, Enfeites e Maquiagem promove confecção de adereços de carnaval, como máscaras, golas, bonecos, chapéus e braceletes. Às 16h30, o baile de arnaval Folia Solta! chega para animar toda a família com confetes, serpentina, frevo, marchinhas, cirandas e brincadeiras.

Fábricas de Cultura

A Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha promove, no (23), das 14h às 17h, a Fábrica na folia – matinê infantil, com músicas, máscaras, confetes e serpentina.

Na Fábrica de Cultura Diadema, no (29), a partir das 14h, acontece o pós-carnaval 1º Carna Fábrica Misturadin, quando um cortejo sai pelas ruas de Diadema com apresentações do Bloco da Moça, tradicional da cidade; Batuque Abayomi, de mulheres percussionistas, e o Baque de Minas da Resistência, grupo percussivo feminino e de ritmos da cultura popular nordestina.

Na Fábrica de Cultura Capão Redondo, no (29), tem o CarnaFábrica 2020, bloco que sairá pela região às 14h, chamando a comunidade para participar da festa. A Fábrica de Cultura Vila Curuçá promove no dia 22 ( ), às 11h, a oficina Fantasias do Brasil, atividade de confecção de fantasias com materiais recicláveis. Na (26), às 16h, o encontro de leitores Brasil, Frevo e Capoeira promove um bate-papo em torno dos livros O Brasil em festa , de Sávia Dumont, Almanaque do Carnaval ", de André Diniz, e Pequena História da Música Popular Segundo seus Gêneros, de José Ramos Tinhorão.

A Fábrica de Cultura Itaim Paulista disponibiliza fantasias, instrumentos, máscaras, serpentinas e bolhas de sabão para a criação do Bloco da Pedra Pequena. A ação, inspirada no livro Almanaque do Carnaval, de André Diniz, será realizada no dia , às 11h e às 15h. Na Fábrica de Cultura Parque Belém, (22), às 16h, a atividade Máscara de Carnaval convida o público a confeccionar adereços para curtir a folia.

Projeto Guri

O Bloco do Guri leva 570 alunos do Projeto Guri dos cursos de percussão, coral, violão e sopro para apresentações de marchinhas e músicas nas praças das cidades. Os grupos percorrem onze cidades do interior, entre elas Piracicaba, no (22), às 9h e Lençóis Paulista, no (22), às 9h.

Bibliotecas

A Biblioteca Parque Villa-Lobos , na ça (25), às 9h30, oferece a seus frequentadores uma sala equipada com um videogame e os jogos mais populares do momento na ação Jogos de Videogame.