São Paulo está preparada para outro período de seca, garante Alckmin

São Paulo está preparada para outro período seco como o de 2014, disse nesta terça-feira, 3, o governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), em conversa com jornalistas após participação em evento do setor de saneamento.

De acordo com o governador, duas obras que ficarão prontas em dezembro deste ano prometem aumentar a segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo. Uma delas é a Parceria Público-Privada (PPP) do São Lourenço, um sistema novo que trará águas do Rio São Lourenço e disponibilizará mais 6,4 metros cúbicos por segundo de água para o abastecimento de São Paulo. Outra obra a ser entregue em dezembro é a Interligação do Paraíba do Sul com o Sistema Cantareira, que dobrará a capacidade de reservação.

Em comentário sobre os desafios ao setor de saneamento, Alckmin afirmou que a principal dificuldade hoje é o financiamento. Para atingir a universalização dos serviços, o governador avalia que há necessidade de se melhorar a gestão, aumentar a área de atuação das empresas do setor (para resíduos sólidos e água de reúso, por exemplo), diminuir os custos de captação de recursos e reduzir a carga tributária de água e esgoto.

Alckmin reforçou que o setor de saneamento está diretamente ligado à saúde, apontando a queda da mortalidade infantil e geral como resultado da melhora do abastecimento. "Saneamento também é emprego, é obra, disse, citando a PPP do São Lourenço, que chegou a empregar 4,5 mil trabalhadores no pico das obras.

