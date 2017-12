São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

A chuva que atinge a maior parte da capital paulista no início da tarde desta sexta-feira, 8, deixou a cidade em estado de atenção para prováveis alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE). Uma forte pancada de chuva chegou a São Paulo pelas zonas sul, oeste e região da Marginal Pinheiros por volta das 13h30. Às 13h55, o estado de atenção foi estendido para toda a cidade.

Possibilidade de granizo

O CGE alerta que as chuvas desta sexta-feira devem ter intensidade de moderada a forte, com potencial para queda de granizo na região dos bairros de Campo Limpo e Santo Amaro, na zona sul da cidade. As zonas norte e oeste também podem ter temporal, enquanto a área central e a zona leste devem ser atingidas por chuva mais moderada. O tempo deve seguir instável durante a tarde.

Previsão para o final de semana

Neste sábado, 9, a expectativa é de tempo nublado, ao menos no início do dia, mas sem chuva. A temperatura sobe à tarde e pode chegar a 27º C, com umidade acima de 58% e sensação de abafamento. O mesmo cenário é esperado para o domingo, 10, com mínima de 18º C e máxima de 29º C. O dia deve ter sol e poucas nuvens sobre São Paulo e Região Metropolitana.