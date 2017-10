São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos neste sábado

A chuva que atingiu a Região Metropolitana durante a madrugada deste sábado (7) chegou à capital paulista, provocando queda da temperatura. Às 7h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura informou o início do estado de atenção para alagamentos em toda a cidade.

Até as 8h15, ainda não havia registros de pontos bloqueados por acúmulo de água. Pancadas de chuva moderadas, com pontos de maior intensidade, devem ocorrer durante o dia. Não há previsão de novas quedas de granizo, como ocorreu mais cedo em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista.

As estradas de acesso a São Paulo registram trânsito acima do normal por causa da chuva. A Rodovia Ayrton Senna tinha congestionamento de cerca de 20 quilômetros às 8 horas. As Marginais dos rios Tietê e Pinheiros, assim como a Radial Leste, também tinham filas de veículos em direção ao centro.

Previsão. Pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, devem atingir a capital e a Região Metropolitana durante este sábado. Para amanhã, a previsão é de que o sol apareça entre nuvens, com temperaturas variando de 18 a 26 graus. Novas pancadas de devem se concentrar no período da tarde, segundo o CGE.

