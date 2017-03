São Paulo confirma mais uma morte por febre amarela

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo confirmou nesta sexta-feira, 17, a febre amarela como causa da morte de um homem de 47 anos, em Araraquara, interior de São Paulo. O paciente, Itamar Camargo Filho, estava internado em um hospital de Sertãozinho, com sintomas da doença, e morreu no dia 8. O caso já havia sido confirmado pela prefeitura da cidade, mas a secretaria aguardava o resultado de novos exames.

O paciente não havia saído da região e esteve na zona rural, onde, provavelmente, se contaminou. É o segundo óbito por febre amarela na região. Em janeiro, foi confirmada a morte de um morador de Américo Brasiliense, município vizinho. A Secretaria de Saúde de Araraquara reforçou mutirões e vacinação de bloqueio.

