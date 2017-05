São Paulo comemora Dia da Língua Portuguesa na Estação da Luz

Para celebrar o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura, em 5 de maio, o público da capital paulista poderá assistir, de hoje (4) a sábado, a espetáculos gratuitos de música, teatro, poesia e participar de oficinas artísticas, no saguão da Estação da Luz. A data é comemorada pelos países que formam a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Em São Paulo, a programação é parte das ações do Museu da Língua Portuguesa, que atualmente está em reconstrução após ter sido destruído em incêndio, em dezembro de 2015.

A língua portuguesa é hoje a quarta língua mais falada do mundo (atrás apenas do mandarim, espanhol e inglês), com milhões de falantes em todos os continentes, desde a América do Sul até o Extremo Oriente.

“Uma língua com mais de 700 anos de história e partilhada por mais de 260 milhões de pessoas não precisa de mais apresentações, e sim de celebração. Uma das línguas mais nasais do mundo, o português merece mesmo a denominação de língua romântica. Os antigos gregos consideravam os sons nasais como os mais belos e sensuais de todos. Estavam certos. E como disse Fernando Pessoa: 'minha pátria é a língua portuguesa'”, disse o secretário de estado da Cultura de São Paulo, José Luiz Penna.

No marco histórico da cidade, que é a Estação da Luz, por onde passam milhares de pessoas diariamente, as atividades culturais vão reunir artistas de diversas formações, linguagens e regiões do país, que atuam com a palavra como ponto central de seus trabalhos. Segundo a Secretaria de Cultura, a ideia é promover uma experiência de diversidade que tem a estação como ponto de encontro.

Seguindo o modelo do Museu da Língua Portuguesa, as ações reúnem tecnologia, interatividade, envolvimento do público e a relação do espaço e da língua com a cidade e com o ambiente urbano.

Faz parte da programação, por exemplo, uma instalação sonora com os ruídos produzidos na Estação da Luz e um video mapping com frases famosas nas ruas de São Paulo, passando por atividade poética com cartazes lambe-lambes, show da dupla de embolada Caju e Castanha, apresentação de DJ e roda de conversa com escritores.

Confira a programação:

4 de maio

Contrasom - Instalação sonora (durante o dia inteiro)

Microrroteiros da cidade – 11h às 17h

Contando e cantando grandes autores brasileiros – Grupo 59 de Teatro – 12h às 14h

Palavreando – Tânia Reis, Daniela Mota e Vitor Meneghetti – 17h

Show Caju e Castanha – 18h às 19h

Linhas Cruzadas - Projeção Mapeada interativa – 18h

5 de maio

Contrasom - Instalação sonora (dia inteiro). Ativação da obra com artista às 15h

Microrroteiros da cidade – 11h às 17h

Contando e cantando grandes autores brasileiros – Grupo 59 de Teatro – 12h às 14h

Palavreando – Tânia Reis, Daniela Mota e Vitor Meneghetti – 17h

Encontro com a música e a poesia – Sarau do Binho – 18h

6 de maio

Contrasom - Instalação sonora (dia inteiro). Ativação da obra com artista às 15h

Microrroteiros da cidade – 11h às 17h

Bate-Papo “Escrever a cidade” – 11h

Palavreando – Tânia Reis, Daniela Mota e Vitor Meneghetti – 12h

Contando e cantando grandes autores brasileiros – Grupo 59 de Teatro – 12h às 14h

ABC do Som – DJ Paulão – 16h

