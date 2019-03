São Paulo amanhece com sol entre nuvens após fortes chuvas de domingo 

Depois das fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na tarde de ontem (17), a manhã de hoje (18) começou com sol entre nuvens e temperatura em elevação. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a temperatura média na cidade deve ficar em torno de 20°C e a máxima chega a 30°C.

Segundo a previsão, as chuvas retornam a partir do meio da tarde devido à formação de áreas de instabilidade que se formam no interior do estado. Há risco de alagamentos.

Na tarde de ontem (17), a cidade ficou em estado de atenção depois da chuva. O Córrego Morro do S, no Campo Limpo, zona Sul, chegou a transbordar. O estado de atenção e alerta terminou às 16h35, com as chuvas perdendo a força gradativamente, ficando fraca e garoa na maior parte dos bairros da cidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um veículo caiu em um córrego no Capão Redondo, e foi arrastado. Não houve vítimas. Em toda a região metropolitana de São Paulo foram feitos ainda sete chamados por queda de árvores, 32 chamados por inundação e sete por deslizamentos.