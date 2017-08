São Gabriel do Oeste recebe “ESA Vai ao Interior” na próxima semana

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza no próximo dia 29 de agosto, mais uma edição do projeto “ESA vai ao Interior”.

Desta vez, a cidade escolhida foi São Gabriel do Oeste que irá receber o advogado Heitor Miranda Guimarães para debater o tema: “Da inicial ao saneamento”.

Heitor Miranda é Mestre em Direito Processual Civil pela UNIPAR (PR); Especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Uniderp (MS); Professor de Direito Processual Civil no Curso de Direito da UCDB (MS); Professor da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul – ESMAGIS/ MS; Professor e palestrante pela ESA/MS; Professor e palestrante da Escola de Direito Processual Civil -EDPC (MS); Presidente da Comissão do Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS); Conselheiro Estadual Titular da OAB/MS e autor e coautor de artigos e doutrinas jurídicas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da ESA/MS.

O evento terá carga horária de 4 horas/aula e será realizado na Câmara Municipal de São Gabriel, que fica na Avenida Juscelino Kubtischeck, 958 – Centro.

Mais informações pelos telefones (67) 3272-1234 ou 98111-0970.

