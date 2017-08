Santos vence Flamengo em jogo de 5 gols

Santos e Flamengo fizeram um jogo bem disputado e com cinco gols, ontem (2), no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O Santos venceu por 3x2, com gols de Bruno Henrique, Alison e Ricardo Oliveira. Para o Flamengo, marcaram Felipe Vizeu e Everton Ribeiro.

Outros resultados da noite:

Atlético Mineiro 0x2 Corinthians

Atlético Goianiense 0x1 Grêmio

Botafogo 1x2 Palmeiras

Chapecoense 1x1 Bahia

Sport 2x2 Fluminense

Vitória 3x1 Ponte Preta

Com os jogos dessa quarta-feira, o Corinthians ampliou sua vantagem na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Tem 44 pontos.

Em segundo lugar, o Grêmio tem 36. Em terceiro, está o Santos, com 34 pontos. Em quarto, vem o Palmeiras, 32, e em quinto, o Flamengo, com 29 pontos.

Na zona de rebaixamento, estão o Coritiba (19 pontos), Avaí (17), Vitória (16) e Atlético Goianiense (12).

